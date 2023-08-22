7 أطعمة تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.. أهمها الخضراوات

كتبت أمل علام

الأطعمة المضادة للالتهابات تحمي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من التهاب المفاصل، وأظهرت الأبحاث أن 15% من سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا مصابون بهذا المرض.ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، فإنه في حين أنه يعتبر عادة حالة يتم تشخيصها لدى كبار السن، فقد أظهرت الأبحاث الجديدة الصادمة أن الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من العمر من المحتمل أيضًا أن يتأثروا به.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة لانسيت، فإن هشاشة العظام - النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل - تؤثر على 15% من سكان العالم فوق سن الثلاثين، ويرجع ذلك إلى عوامل مثل الأشخاص الذين يعيشون لفترة أطول، والنمو السكاني، والسمنة.

في حين أن السبب الدقيق لالتهاب المفاصل العظمي غير معروف، إلا أن هناك عددًا من العوامل التي يعتقد أنها تزيد من خطر الإصابة بما في ذلك: العمر، والتاريخ العائلي للحالة، والسمنة، لذلك، لمنع الأعراض أو تخفيفها، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بخطوات مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وفقدان الوزن، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وارتداء الأحذية المناسبة، لكن أحد الخبراء أوضح أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً أيضاً.

قال ستيفن بيسانت، مدرب التمارين ونمط الحياة "إنه عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام المفاصل من خلال اتباع نظام غذائي شامل وممارسة الرياضة، هناك العديد من التوصيات التي يمكن أن تكون مفيدة،

من الناحية الغذائية، يتم تقليل استهلاك الأطعمة المؤيدة للالتهابات بشكل أساسي ودمج الأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة المفاصل."

وأوصى بـ 7 أطعمة مضادة للالتهابات للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل وهى:

1. الكُركُم

2.الزنجبيل

3.الخضراوات الورقية الخضراء

4.التوت

5.الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل)

6.عين الجمل

7. بذور الكتان.

كما حث

على شرب الكثير من الماء لنفس السبب، مضيفا، : "أن شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم يساعد في الحفاظ على تشحيم المفاصل بشكل جيد"، حيث إن الترطيب ضروري لصحة المفاصل ويمكن أن يساعد في تقليل التصلب والانزعاج، فإذا كنت تعاني من أعراض التهاب المفاصل، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك .

وقال الموقع، إن إضافة زيت بذورالكتان إلى الوجبات يمكن أن يقلل الالتهاب لدى مرضى التهاب المفاصل، يمكن لمشروب الفراولة أن يقلل من آلام التهاب المفاصل والالتهابات في الركبة خلال أسابيع.