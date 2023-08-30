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أخبار الاقتصاد اليوم ..27 مليون دولار واردات مصر من سيارات دول بريكس

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:58 م
أخبار الاقتصاد اليوم ..27 مليون دولار واردات مصر من سيارات دول بريكس سيارات
كتب - إسلام سعيد

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها أداء البورصة المصرية وكذلك سوق الذهب في مصر والعالم، وفي السياق التالي نرصد أبرز الأخبار الاقتصادية.

 

أول قرارات رئيس البورصة الجديد.. تغريم 21 شركة 125 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
 

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة الأربعاء
 

البنك المركزى المصرى يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى

 

البورصة تواصل ارتفاعها.. و"القابضة الكويتية" تعتزم حفر بئرى غاز بشمال سيناء

 

الإسكان: ندب المهندسة أمانى النطرينى للعمل مديراً عاماً لصندوق بحوث ودراسات التعمير
 

 
 
 

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