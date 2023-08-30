أخبار الاقتصاد اليوم ..27 مليون دولار واردات مصر من سيارات دول بريكس

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها أداء البورصة المصرية وكذلك سوق الذهب في مصر والعالم، وفي السياق التالي نرصد أبرز الأخبار الاقتصادية.

البنك المركزى المصرى يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى

البورصة تواصل ارتفاعها.. و"القابضة الكويتية" تعتزم حفر بئرى غاز بشمال سيناء