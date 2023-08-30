البورصة تواصل ارتفاعها.. و"القابضة الكويتية" تعتزم حفر بئرى غاز بشمال سيناء

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 18748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 22675 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 7852 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 5603 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 5425 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية للمحابس، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعربية للصناعات الهندسية، وجنوب الوادي للأسمنت، والمصرية للدواجن، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومصر للأسواق الحرة، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبالم هيلز للتعمير، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 80 ألف سهم، 200 ألف سهم، 200 ألف سهم، 27.9 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 5 آلاف سهم، 5002 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 200 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 15.3 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 2.6 مليون سهم، 1000 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 3724 سهم، 54 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إيرادات بلغت 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين قيمة 98.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 163.1 مليون دولار في 30 يونيو عام 2023.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 4.524 مليون جنيه خلال شهر يوليو عام 2023 مقابل 1.845 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 3.43 مليون جنيه خلال شهر يوليو عام 2023 مقابل 2.509 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.

في سياق آخر قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إن استكمال صرف استثمار 170 مليون دولار لحفر عدد 2 بئر غاز بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، واستكمال مشروع مصنع إنتاج الخشب المضغوط، واستكمال كافة الأعمال لزيادة القدرة التشغيلية لمحطة كهرباء، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ شراء حصص أقلية بالشركات التابعة.

وقالت شركة بالم هيلز للتعمير، إنه لا يوجد وضع يد على أراضي للشركة في الساحل الشمالي، وأن هذه المنطقة في حوزة بالم هيلز للتعمير منذ بداية المشروع، ولذا لا يوجد أي التزام مالي على الشركة، يأتي ذلك ردًا على خبر بشأن إلزام شركة الإسكان تحمل تعويضات واضعي اليد للجزء غير المنمي على مساحة 27.5 فدان.