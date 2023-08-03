6 معلومات ضرورية لمرضى القلب والسكر.. منها ضرورة الفحص المنتظم

كتبت فاطمة خليل

هناك عدد من الحقائق التي يرغب أطباء أمراض القلب والسكر دائما أن يعرفها مرضاهم، من بينها ضرورة متابعة الفحص الطبي بانتظام، في هذا التقرير نتعرف على حقائق يجب أن يعرفها مرضى القلب والسكر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

حقائق يجب أن يعرفها مرضى القلب والسكر



إذا كنت مصابًا بمرض السكرى يجب فحص قلبك بانتظام



غالبًا ما يقترح الأطباء على مرضى السكري فحص قلبهم بانتظام، وهناك علاقة قوية بين مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إن كلا الحدثين يؤثران على بعضهما البعض.

وفقًا لتقرير بحثي، فإن مرض الشريان التاجي مسئول عن ما يصل إلى 30٪ من الوفيات بين مرضى السكري وأكثر من ثلثي مرضى السكري الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يموتون بسبب مشاكل الأوعية الدموية ومن ثم فمن الضروري إجراء فحص لقلبك بانتظام إذا كان لديك ارتفاع في مستوى السكر في الدم.

إذا كنت مصابًا بمرض السكر فمن المرجح أن تتطور عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب



يريد الأطباء أن تعرف أن مرض السكري ليس مجرد مرض يتعلق بمستوى السكر في الدم، بل يريدون منك أن تعرف أنه إذا تُرك دون علاج يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للقلب عن طريق سد الأوعية الدموية وتدفق الدم إلى القلب.

نظرًا للعلاقة القوية بين مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، فمن المرجح أن تعرض قلبك للخطر في وقت مبكر أكثر من الشخص الذي لا يعاني من مرض السكري.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فسوف تصاب بأمراض القلب في سن أصغر إذا لم يتم أخذ الرعاية المناسبة



وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى: "يميل الأشخاص المصابون بداء السكري إلى الإصابة بأمراض القلب في سن أصغر من الأشخاص غير المصابين بالسكري. ويتضاعف احتمال إصابة البالغين المصابين بالسكري بأمراض القلب أو السكتة الدماغية مثل البالغين غير المصابين بمرض السكري". .

انخفاض نسبة السكر في الدم لا يعني أنك بخير



يريد الأطباء أن تعرف أن انخفاض مستويات السكر في الدم لا يعني أنه يمكنك الاستمرار في حياتك دون الاهتمام بصحتك. يريدون منك أن تفهم أن التشخيص في مرحلة يكون فيها مستوى السكر في دمك منخفضًا هو مؤشر على أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر حذراً بشأن صحتك. هذه هي المرحلة التي يكون لديك فيها فرص أكبر لتأخير تقدم المرض ويمكن حتى عكسه.

ابدأ في فحص سكر الدم والقلب منذ أواخر العشرينات من العمر



مرض السكري وأمراض القلب لم يعدا من المشاكل المرتبطة بالشيخوخة في وقت متأخر ، لوحظ انتشار مرض السكري وأمراض القلب بشكل أكبر بين الشباب هذا التحول من المرض إلى الشباب هو مؤشر كبير على أن جيل الشباب يعيش حياة غير صحية وأن التشخيص المتأخر هو عامل ضار في هذه الأيام ، يحث الأطباء الصغار على إجراء فحوصات طبية مرة واحدة على الأقل كل عام.

توقف عن فعل ذلك إذا كنت مصابًا بداء السكري



نظرًا لأن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بقلبك ، فأنت بحاجة إلى التخلص من العادات غير الصحية مثل التدخين وتناول الأطعمة المصنعة وتناول الكثير من الملح والسكر.

يجب أيضًا التحكم في عوامل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة إذا كنت مصابًا بداء السكري.

يحث الأطباء أيضًا على الحفاظ على وزن الجسم. السمنة عامل خطر كبير للعديد من المضاعفات وليس مرض السكري فقط. يريدون منك أن تفهم أن تناول الأدوية فقط لن يساعدك في إدارة المرض وأنك بحاجة إلى إجراء تغييرات على روتينك اليومي.

يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات في القلب عن طريق القيام بذلك.

يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إذا كان بإمكانك إدارة مرض السكري لديك من خلال الاختبارات المنتظمة ، ونمط الحياة الجيد ، والأكل الصحي ، ومراقبة ضغط الدم والكوليسترول ، وتقليل التدخين.