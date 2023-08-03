34 قيادة جديدة بجامعة القاهرة بينها قائم بأعمال عمادة كلية الآثار

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، عددًا من القرارات بتكليف 34 قيادة جامعية جديدة أوتم التجديد لها، شملت قائما بأعمال عمادة كلية الآثار، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة فى استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التى تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع، وشدد على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولى فى كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم.

وتضمنت القرارات، تكليف الدكتور محسن محمد صالح محمد قائمًا بأعمال عميد كلية الآثار.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تعيين أو تجديد تعيين 13 رئيسًا بمجالس الأقسام العلمية بعدد من الكليات، ففي كلية الطب البيطري تم تعيين كل من الدكتور صبري أحمد موسى شحاتة رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الباطنة والمعدية، والدكتورة جيهان زكريا مصطفى حسن رئيساً لمجلس قسم الصحة والرعاية البيطرية، والدكتورة وفاء عبد الغنى سليمان رئيساً لمجلس قسم أمراض الدواجن، والدكتورة شيماء اسماعيل سالم عبدالعال رئيساً لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور خالد أبو السعود محمود إبراهيم رئيساً لمجلس قسم الأدوية، والدكتور محمود السيد محمد جميل حشاد رئيساً لمجلس قسم الميكروبيولوجيا، وفي كلية العلوم تم تعيين الدكتور وليد محمد مبروك عبدالعال رئيساً لمجلس قسم الجيوفيزياء، وفي كلية الزراعة تم تعيين كل من الدكتورة منى حسين سيد بدوي شحاتة رئيسًا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، والدكتور رضا علواني عبد الحليم رئيساً لمجلس قسم الوراثة، والدكتورة سحر عبد الخالق محمد هيكل رئيساً لمجلس قسم الاجتماع الريفي والارشاد الزراعي، وفي كلية العلاج الطبيعي تم تعيين الدكتورة هايدي نادى عشم سعد رئيساً لمجلس قسم علاج طبيعى للجراحة، وفي كلية الدراسات العليا للتربية تم تعيين كل من الدكتور وائل عبدالله محمد على سالم رئيساً لمجلس قسم دراسات الطفولة، والدكتورة منى محمد الصفى على الجزار رئيساً لمجلس قسم تكنولوجيا التعليم، وفي كلية الهندسة تم تعيين الدكتور رامي محمود غريب الشربيني رئيساً لمجلس قسم هندسة الأشغال العامة، وفي كلية الدراسات الأفريقية العليا تم تعيين الدكتورة آمال حلمى سليمان خليل رئيساً لمجلس قسم الجغرافيا.

وتضمنت القرارات، تعيين أو تجديد تعيين 20 من مديري ونائب مدير لعدد من مراكز ووحدات الجامعة والكليات، حيث تم تعيين الدكتورة ماجدة جيد سيدهم مديرة بمجمع العيادات الخارجية التخصصية بكلية العلاج الطبيعي، والدكتورة نانيس عصام محمد مديرًا لمركز خدمات العلاج الطبيعي والتعليم المستمر بكلية العلاج الطبيعي، والدكتورة رانيا ناجى قرقوشة مديرًا لوحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بكلية العلاج الطبيعي، والتجديد للدكتور وليد عبداللطيف عبدالجواد مديرًا لمركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة، والدكتور أشرف سعد زغلول عبدالسميع مديرًا لمركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة، والدكتورة مروة يسرى مصطفى عيسى مديرًا لمركز الكمبيوتر بكلية الصيدلة، والدكتورة هويدا محمد السيد حسنين مديرا لمركز التراث العلمي بكلية العلوم، والدكتور أحمد صبري عبدالرحمن مديرًا لمركز صيانة الأجهزة العلمية والالكترونية بكلية العلوم، والدكتور سيد رشاد قرنى محمد مديرًا لمركز المعلومات والاستشارات الأفريقية زبكلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة نعمات عبد الهادى عبدالوهاب مديرًا لمركز التنقيب في البيانات والنمذجة الحاسوبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد نور الدين محمود شعراوي مديرًا لمركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد رضا صبحى أبو نازل مديرًا لوحدة المعمل الإحصائي بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة نورا أنور عبدالفتاح مديرًا لمركز الدراسات والاستشارات الاحصائية والقياسية بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتور ممدوح سالم محمد الفقى مديرًا لمركز تطوير برامج التنمية المهنية للمعلم بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتورة دعاء أحمد محمد هريدي مديرًا مركز القياس والتقويم التربوى بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتورة إيمان فتحى محمد عبداللطيف مديرًا للمركز الإقليمي لسلامة وجودة المواد الغذائية بكلية الطب البيطري.

كما تضمنت القرارت تعيين كل من الدكتور أحمد محمود زارع نائبًا لمدير مجمع العيادات الخارجية التخصصية "لشئون الامتياز" بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور عز الدين مصطفى عبد الواحد نائبًا لمدير وحدة الخدمات الطبية الشرعية بكلية الطب، والدكتورة سمر رضا السيد على نائبًا لمدير مركز تكنولوجيا الليزر بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة رحاب عمر سالم نائبا لمركز د. مأمون سلامة لبحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين.