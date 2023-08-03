وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم 235 طالبا وطالبة من المتميزين فى المسابقات العلمية الدولية

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 235 طالبا وطالبة من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية، منهم الحاصلينَ على ميداليات برونزية في الرياضيات وشهادات الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية Hippo، والتى تجريها إحدى الشركات بالتعاون مع وزارة التربية من كافة المراحل التعليمية، بمدارس المحافظة.

وذلك بحضور المهندس حسن مشعل، مدير العلاقات العامة بالشركة، والمهندسة نهال حسن الدخيل، مديرة التسويق بالشركة، ومحمد مسعد، مسؤول التكريمات، وحلمى عبد الغفار، موجه عام الرياضيات، ووفاء أبو العطا، موجه عام اللغة الانجليزية، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، ولفيف من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم باستلام الشهادات والميداليات.

وأكد وكيل الوزارة فى كلمته بالدور الذى تلعبه تلك المسابقات حيث تهدف إلى خلق إثراء معرفي لدى الطلبة وتعريفهم على ثقافة وعلوم الشعوب الأخرى ومن ثم خلق تنافس معرفي بينهم للاستفادة في رفع جودة التعليم في مصر، موصياً الحضور من أولياء الأمور والمنسقين بزيادة وعي طلابنا بأهمية تلك المسابقات وزيادة عدد المشاركين للوصول لأبعد مدى ممكن من الاستفادة بتلك المسابقة المثمرة.

وقدم المهندس حسن مشعل الشكر والتقدير للقائمين على الحفل والتنظيم الذي خرج من خلاله اللقاء في شكل لائق ووعد بإدخال مسابقة اللغة العربية تشجيعا لنشر ثقافتها والبحث فى لغة القرآن الكريم، كما تم تكريم 24 منسقا لكافة المدارس والمراكز المشاركة فى المسابقات.