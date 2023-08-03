وكيل تعليم الغربية يشهد برنامج عن أساسيات الكهرباء العملية

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، برنامج أساسيات الكهرباء العملية.. طريقك إلى تصميم وبرمجة الروبوت، والذي تم بقاعة التنمية المهنية بطنطا، بإشراف كل من إدارة التدريب، ادارة الموهوبين، وإدارة المشاركة المجتمعية.

وخلال البرنامج، تم التدريب على محور أنواع المقاومات، والتوصيلات الكهربية، وتم عمل تجارب علمية عن التوصيل على التوالي، والتوصيل على التوازي، والمقاومة، واستعرض المدرب كيفية برمجة الروبوت، حيث شارك الطلاب عمليا في التجربة، كما تناول بالشرح الوحدات الكهربية، الأمبير والفولت، ومكونات الدائرة الكهربية.

استهدف البرنامج اليوم، طلاب المرحلة الاعدادية، وتم التدريب لعدد 25 طالب وطالبة من إدارات، شرق طنطا، غرب طنطا، كفر الزيات، المحلة الكبرى، وفق الجدول الزمني

يومان أسبوعيا لمدة شهر.

وأشاد وكيل الوزارة بالتدريب الذي يتم داخل قاعة التنمية المهنية بطنطا، موجها ابنائه الطلاب بضرورة التركيز والاستفادة من البرنامج التدريبي والذي سيساعدهم كثيرا في المشروعات العلمية، والتخطيط الجيد والسليم في تصميم وبرمجة الروبوتات، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.