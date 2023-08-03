وزارة التعليم تبدأ اليوم استقبال تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023

محمود طه حسين

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم استقبال تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا عبر موقع الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس الحالى ولمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه، مؤكدة أنه يتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه سيتم تحديد موعد الاطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

وحددت الوزارة رابطاً لبدء قبول تظلمات الثانوية العامة على النتيجة https://tazalom.emis.gov.eg/، وسيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ .

وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملاً في الثانوية العامة 2023، كما تتضمن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ما يلى دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 وتقدر بـ200 جنيه للمادة، كما أكدت أنه يتم تسديد الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة الثانوية العامة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

وأشارت إلى أنه يتم ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها ثم تلقى رسالة بيوم وتاريخ التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع، لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر، ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

وقالت الوزارة إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بفحص كافة شكاوى الطلاب المتقدمين بطلبات تظلم للوقوف على حقيقة الشكوى وحصول كل طالب علي حقه، موضحة أن الطالب المتقدم بتظلم سيطلع على صورة ضوئية من ورق الإجابة الخاص به وورقة الأسئلة ونموذج الإجابة الرسمى.

وشددت الوزارة على أن كل طالب له حق التقدم بتظلم على النتيجة سواء من الأوائل أو الراسب دور وباقى للإعادة أو دور ثان، كما أن من حق الطالب التقدم بتظلم على أى عدد من مواد الثانوية العامة، مشددة على أنه سيتم فحص كراسات الإجابة وكتابة الطالب ملاحظاته وفى حالة ثبوت أحقيته فى درجات سوف يحصل عليها وسيتم رد المبلغ الذى دفعه.