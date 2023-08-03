نقيب البيطريين: هيئة مستشارى "الوزراء" خاطبت هيئة سلامة الغذاء لتعيين أطباء

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين ، إنه بناءً على تواصله مع مجلس الوزراء لتعيين الأطباء البيطريين كعنصر أساسى فى هيئة سلامة الغذاء، والتعيين بأعداد تناسب أهمية الطب البيطرى بالهيئة كما يحدث فى دول العالم، وتعيين الأعداد المناسبة من الأطباء البيطريين فى الهيئة بأنحاء الجمهورية، قد خاطب المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، الدكتور طارق الهوبى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين الأطباء البيطريين بالهيئة بالأعداد المناسبة لأهمية الطب البيطرى.

وقدم النقيب العام الشكر للمستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء على اهتمام مجلس الوزراء بقضية الطب البيطرى وملف الطب البيطرى، مشيراً إلى أن الدكتور طارق الهوبى يقدر تماماً أهمية الطب البيطرى للهيئة ويعرف الأرقام التى تناسب دور الطب البيطرى الرئيسي والهام بالهيئة، وسوف تكون هناك استجابة قريباً لإنهاء هذا الملف الذى تعطل لمدة طويلة.

كما أكد النقيب العام أنه خلال لقائه مع الدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء منذ أيام، تم شرح أهمية الطب البيطرى لهيئة سلامة الغذاء والأعداد التى تحتاجها الهيئة، وأعرب الهوبى عن تفهمه لهذا الملف وأهميته.