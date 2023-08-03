نظافة القاهرة تزيل التشوهات البصرية الموجودة على سور مجرى العيون.. صور

كتب سيد الخلفاوى

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، كفاءة خط سير مزارات آل البيت بدءا من صلاح سالم، حتى محيط مسجد السيدة نفيسة وإعادة المظهر الحضاري والجمالى ل سور مجرى العيون بالخليفة وإزالة كافة التشوهات البصريه وإزالة تراكمات الأتربة والغبار التاريخية من علي جدارن السور بالتنسيق والتعاون مع هيئة الآثار المصرية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة القاهرة علي تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة نفيسة ضمن مخطط ورؤية استراتيجية وضمن سلسلة المشروعات القومية التنموية لتطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية اليه بنطاق حي الخليفة في إطار مشروع إحياء مسارات مزارات آل البيت واعادة المظهر الحضاري والجمالي للقاهرة الاسلامية والتاريخية.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة ، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الإدارة المركزي للشوؤن الفنية تحت إشراف المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية بإعادة تشغيل ورفع كفائة للرمّالة الهيدروليكية وكمبورسر الهواء المخصصة لإزالة كافة الأتربة من الأسوار الخارجيه وكافة أوجة التشوهات البصرية وإزالة الكتابات من الجدران وخاصة الأسوار والأبنية التاريخية باستخدام الرمال فقط.

وتم الدفع بفرق العمل بماكينه الرمّاله وكمبورسر الهواء تحت إشراف مهندس حسن ماهر ولجنه هيئه الاثار المصرية، بالبدء الفورى فى إزالة كافه الأتربة والكتابات الموجودة علي سور مجرى العيون من محيط مسجد السيدة عائشة حتى نهاية السور في تجربة فريدة وسريعة في إزالة الأتربة والكتابات دون التأثير على السٌور التاريخي باستخدام الرمال الصفراء فقط.