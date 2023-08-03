منطقة الشرقية الأزهرية تختتم ورش التدريب لمعلمى الصف الخامس

اختتمت إدارة التدريب بمنطقة الشرقية الأزهرية، عددًا من البرامج والورش التدريبية بمختلف التخصصات والإدارات، لتطوير ورفع كفاءة معلمي الصف الخامس ممن تخلفوا عن التدريب في المواعيد المقررة سابقًا خلال العام الدراسي، وذلك بناء على بتوجيهات الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية.

وخلال تفقده ورش عمل التدريب ناشد رئيس أزهر الشرقية المعلمين المتدربين بضرورة نقل أثر التدريب إلى أقرانهم من المعلمين، وكذلك للطلاب داخل الصفوف الدراسية لتتسع دائرة الاستفادة، كما وجه الشكر إلى إدارة التدريب بمنطقة الشرقية على مجهودها العظيم لإخراج هذه البرامج التدريبية على الوجه الأكمل.

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور عبدالله حسين ، الوكيل الثقافي للمنطقة أنه لن تتدخر جهداً في سبيل رفع كفاءة معلمي الشرقية، بمختلف المراحل الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على التلاميذ والطلاب، موضحًا أن ورش العمل عُقدت بخمس مقرات على مستوى المنطقة وهي كالتالى: شرق الزقازيق ، فاقوس ، أبو كبير، كفر صقر، ومستول السوق.

وبدوره، أضاف الدكتور السيد البنان مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن ورش العمل شهدت تفاعلًا مثمرًا وبناء بين المتدربين والمدربين منذ بدابة اليوم الأول الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري وحتى نهاية اليوم الأخير الخميس الموافق 3 من أغسطس الجارى، والذى انتهى باختبار بعدى لقياس أثر البرامج التدريبية، مؤكدًا أن البرامج التدريبية تتم تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للتدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية بإشراف الدكتور شريف سميح.