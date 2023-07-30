استقبال طعون طلاب الثانوية الأزهرية إلكترونيا لمدة شهر فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، ان الإدارات التعليمية على مستوي المحافظة، بدات تلقي طعون لطلاب الشهادة الثانوية، الكتروني و لمدة شهر، التي تتم بإشراف الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف.

وأضاف أنه سبق وعقد اجتماعاً موسعًا بمدير إدارة الكمبيوتر التعليمي ، والمدير المالي للمنطقة ، ومسئولي التحول الرقمي بالإدارات التعليمية كافة وذلك لتفعيل بدء منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي للدور الأول .

وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد وتجهيز المقرات بالأجهزة اللازمة مع الاستعانة بأكفأ المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور والطلاب، مؤكدا على ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول وتيسير أمورهم طبقًا للضوابط المعمول بها .