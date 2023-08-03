مصرع شخص وإصابة 9 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" مفتى ع.ا" 45سنة مقيم بأسيوط وإصابة 6 آخرين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الخدمات الصحية.

كما شهد مركز وادى النطرون إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث .