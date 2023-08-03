اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 03:06 م
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:48 م
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" مفتى ع.ا" 45سنة مقيم بأسيوط  وإصابة 6 آخرين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون. 

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى  لاسعافهم وتقديم الخدمات الصحية.

كما شهد مركز وادى النطرون إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم،  وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث . 

 

 


حادث تصادم

وادى النطرون

انقلاب سيارة

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة

مستشفى وادى النطرون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة