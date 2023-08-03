اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى تصادم 3 سيارات وتروسيكل بطريق الإسكندرية الصحراوى

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:18 ص
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى تصادم 3 سيارات وتروسيكل بطريق الإسكندرية الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بسبب حادث تصادم 3 سيارات وتروسيكل محمل بالأغنام بطريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.
 
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق ميكروباص و اصطدامه بتروسيكل وسيارتين ملاكى مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

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