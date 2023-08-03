مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة السويس بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شاب مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام فى ترعة السويس بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بغرق شاب بترعة السويس بالقرب من الكوبرى الخرسانى لقرية القراقرة دائرة مركز فايد أثناء الاستحمام بالترعة.