مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة السويس بالإسماعيلية

لقى شاب مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام فى ترعة السويس بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بغرق شاب بترعة السويس بالقرب من الكوبرى الخرسانى لقرية القراقرة دائرة مركز فايد أثناء الاستحمام بالترعة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة وتبين أن الغريق يدعى محمد عيد زايد 19 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.
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