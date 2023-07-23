إصابة 7 أطفال بحالات تسمم جراء تناولهم بذور الخروع في سرابيوم بالإسماعيلية

أصيب 7 أطفال من أسرة واحدة بحالات تسمم غذائي، نتيجة تناولهم بعض البذور لنبات الخروع، بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، اخطارا، يفيد بإصابة 7 أطفال من أسرة واحدة بحالات تسمم، وذلك خلال لعبهم في الشارع بقرية سرابيوم.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية الى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ . وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن الأطفال المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة مصحوبة بقئ شديد، وعلى الفور تم تقديم كافة الخدمات الطبية إليهم واسعافهم.

فيما يتم مناقشة الأطفال لمعرفة سبب تناولهم تلك البذور التى أصابتهم بالإعياء وحالات التسمم .