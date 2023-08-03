اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 01:40 م
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محافظ سوهاج: الأحد من كل أسبوع يوم عمل "أون لاين" خلال شهر أغسطس

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:03 م
محافظ سوهاج: الأحد من كل أسبوع يوم عمل "أون لاين" خلال شهر أغسطس محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كتابا دوريا رقم 16 لسنة 2023، يقضي باعتبار يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، يوم عمل من المنزل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، والإجراءات التي تتخذها الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء . 
 
وشدد الكتاب الدوري على التنبيه على كافة الجهات بعدم تواجد عامليها بمقار العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، اعتبارا من يوم الأحد القادم 6 أغسطس، على أن يؤدى العمل بنظام الأون لاين من المنازل .
 
وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقرير ما يراه مناسبا بشأن السماح لبعض الفئات بالحضور للعمل، هذا اليوم خلال المدة المشار إليها، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وإلزام الباقي بأداء العمل من المنزل، على أن يلتزم مديري مديري غرف العمليات وإدارات الأزمات بالديوان العام، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، والهيئات، والشركات بالحضور لمقر عملهم ومتابعة الموقف.
 
كما يلتزم المختصين برصد مخالفات البناء، والتعامل معها وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بالوحدات المحلية، ومديرية الزراعة، والإدارات التابعة لها بالحضور لممارسة عملهم بمواقع عملهم تلك المدة، على أن يلتزم بالحضور لمقار عملهم خلال تلك المدة العاملين بقطاع النظافة بكافة الوحدات المحلية، وعلى المختصين بكافة الجهات وضع التوجيهات المشار إليها موضع التنفيذ بكل دقة وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ تلك الإجراءات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسئولية القانونية .
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

الصحة

قطاع النظافة

الوحدات المحلية



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