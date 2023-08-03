محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، أعمال تأثيث وتجهيز مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ وصول كافة التجهيزات تمهيدًا لبدء تركيب الأجهزة والشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة، وربط المركز بالشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذى القرار.

وكان محافظ الوادى الجديد، عقد اجتماعا فى ديسمبر الماضى بشأن إنشاء مركز السيطرة الموحد للطوارئ بالمحافظة بحضور اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ووفد الشبكة الوطنية.

وجرى مناقشة الإجراءات التنفيذية لتأسيس المركز طبقًا للمواصفات التكنولوجية العالمية، والذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنشاء مراكز سيطرة موحدة، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذى القرار.