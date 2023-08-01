محافظ الوادى الجديد يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق المدارس الثانوية الفنية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2023 /2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، حيث جرى تحديد مجموع القبول بمجموعة من المدارس التى بها أماكن شاغرة فقط.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة إدارة الخارجة التعليمية تضمنت مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بواقع 140 درجة.

و مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 150 درجة بنين، و230 درجة بنات وفى إدارة الداخلة التعليمية تم تحديد القبول فى مدرسة موط الصناعية للبنين بواقع 150 درجة ومدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة ومدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات.

وأضاف وكيل تعليم المحافظة، أنه فى إدارة الفرافرة التعليمية تم تحديد القبول فى مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 160 درجة بنين و210 بنات وفى مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية 200 للبنين و140 للبنات وفى مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات وفى مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات ومدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين وبنات.