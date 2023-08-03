محافظ القاهرة يتابع أعمال تحسين صورة الهوية البصرية أعلى الطريق الدائرى

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال تحسين صورة الهوية البصرية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة عزبة النصر بحى البساتين، يرافقه المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، واللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى البساتين، ومسئولى الإنتاج الحربى القائمين على التنفيذ، ومسئولى التصميم من جامعة عين شمس.

وشدد المحافظ على استمرار متابعة أعمال دهانات ورفع كفاءة واجهات العقارات في إطار تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، بداية من مطلع الدائري من الأوتوستراد وصولا للطريق السياحي بنطاق حى البساتين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطوير الهوية البصرية للطرق المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير تمهيدا لافتتاحة.

وتستعد الدولة لافتتاح المتحف المصرى الكبير ، أحد أكبر المتاحف الأثرية والثقافية فى العالم، ويضم عدد كبير من القطع الأثرية، وتعمل الدولة خلال العشر سنوات الماضية على الانتهاء من المتحف، ليتم افتتاحه أمام الزوار بالشكل الذى يليق بالحضارة المصرية القديمة، وقد بدأ فريق العمل من الأثريين والمرممين بوضع متوسط ما يزيد عن 160 قطعة أثرية يوميا، وذلك اعتباراً من الشهر الماضي، لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية بالفتارين، إذ يتم العمل على تنفيذ سيناريو العرض المتحف داخل القاعات الرئيسة للمتحف بجانب القاعات المخصصة للملك توت عنخ آمون.