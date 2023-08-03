محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروعات "حياة كريمة" فى قرية كوم أبوشيل

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية ووحدة صحية ووحدة اسعاف قرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب للوقوف على نسب التنفيذ، ومراعاة جودة الأعمال في التنفيذ، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب واللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط، وشمال الصعيد وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

حيث استقبل الأهالي محافظ أسيوط ومرافقوه بالطبل البلدي والمزمار تعبيرًا عن سعادتهم بمشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتابع المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية كوم أبوشيل نموذج 2 والذي يجري تنفيذه بتكلفة اجمالية بلغت 5 مليون و400 ألف جنيه وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى والذى يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني كما تفقد مبنى الوحدة الصحية التي يجرى انشائها بالقرية وتابع معدلات الإنجاز التي تتم بالدور الأول للمبنى.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء وحدة إسعاف قرية كوم أبوشيل التابعة لقرية الحمام بأبنوب والتي يبلغ تكلفتها الاجمالية 3 مليون و700 ألف جنيه وتم نهو الأعمال بها واستمع إلى شرح من رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لمراحل التنفيذ والخطة الزمنية لنهو الأعمال بالمشروعات التي ينفذها الجهاز بقرى مركز أبنوب.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى والنجوع .

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.