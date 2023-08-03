محافظ أسوان يلتقى أعضاء مجلس النواب والشيوخ

أسوان- صلاح المسن

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ اللواء أحمد صالح، وأيمن فؤاد، وخالد رضوان، ومجدى حسيبو ، وخالد العونى.

أكد المحافظ، خلال اللقاء بأن هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيرى المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية فى المدن والقرى ولمتابعة المشروعات ، أو بعقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين ، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل هموم ومشاكل أهالى المحافظة بكافة ربوعها ، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذى والبرلمانى.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية ، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

هذا وقد تناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين، فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية ، ومياه الشرب والصرف الصحى للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

من ناحية أخري، كان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد من القيادات الطبيعية والشبابية من أهالى قرية غرب أسوان، وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية على أن الإهتمام بتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى تعتبر ذات أسبقية أولى فى كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، ليجنى ثمار ما يتم من إنجازات فى إطار رؤية مستقبلية شاملة يتم تحقيقها على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعود بالخير على هذا الجيل والأجيال القادمة من خلال إحداث طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل وممشى أهل مصر ، تواكباً مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى لتصبح بذلك أسوان بحق عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وكلف محافظ أسوان، بأن يتم الإستعانة بأفكار ورؤى أهالى قرية غرب أسوان فى التصميمات المتعلقة بمرسى القرية، والذى سيتم إنشاؤه بمساحة أكبر ، ليكون مرسى نموذجى ومشرف وراقى وجاذب للحركة السياحية، وخاصة فى ظل المزايا العديدة والمتنوعة التى سيحظى بها، بما يتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ليتحول إلى براند ويصبح ذو قيمة عالمية تعود بالإيجاب على مواطنى المحافظة ، على أن يتوازى مع ذلك قيام مسئولى الرى بتنفيذ أعمال التكريك والتطهير لمسار معدية غرب أسوان من الجانب الشرقى فى الموقع الجديد إلى الجانب الغربى .

وأشار أشرف عطية، إلى أهمية قيام أبناء قرية غرب أسوان بإعداد رؤية متكاملة بأفكار قابلة للتنفيذ وهادفة للنهوض بالقرية سياحياً ، على أن يتم عرضها على المحافظ فى لقاء قادم، ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة .

ووجه محافظ أسوان، إلى سرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالقرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بها لدخولها الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية منها بالجودة المطلوبة على أكمل وجه.

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استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ اللواء أحمد صالح ، وأيمن فؤاد ، وخالد رضوان ، ومجدى حسيبو ، وخالد العونى.

حيث أكد المحافظ، خلال اللقاء بأن هناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيرى المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية فى المدن والقرى ولمتابعة المشروعات ، أو بعقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين ، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل هموم ومشاكل أهالى المحافظة بكافة ربوعها ، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذى والبرلمانى.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية ، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

هذا وقد تناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين، فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية ، ومياه الشرب والصرف الصحى للعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

من ناحية أخري، كان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد من القيادات الطبيعية والشبابية من أهالى قرية غرب أسوان، وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية على أن الإهتمام بتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى تعتبر ذات أسبقية أولى فى كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، ليجنى ثمار ما يتم من إنجازات فى إطار رؤية مستقبلية شاملة يتم تحقيقها على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعود بالخير على هذا الجيل والأجيال القادمة من خلال إحداث طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل وممشى أهل مصر ، تواكباً مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى لتصبح بذلك أسوان بحق عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وكلف محافظ أسوان، بأن يتم الإستعانة بأفكار ورؤى أهالى قرية غرب أسوان فى التصميمات المتعلقة بمرسى القرية، والذى سيتم إنشاؤه بمساحة أكبر ، ليكون مرسى نموذجى ومشرف وراقى وجاذب للحركة السياحية، وخاصة فى ظل المزايا العديدة والمتنوعة التى سيحظى بها، بما يتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ليتحول إلى براند ويصبح ذو قيمة عالمية تعود بالإيجاب على مواطنى المحافظة ، على أن يتوازى مع ذلك قيام مسئولى الرى بتنفيذ أعمال التكريك والتطهير لمسار معدية غرب أسوان من الجانب الشرقى فى الموقع الجديد إلى الجانب الغربى .

وأشار أشرف عطية، إلى أهمية قيام أبناء قرية غرب أسوان بإعداد رؤية متكاملة بأفكار قابلة للتنفيذ وهادفة للنهوض بالقرية سياحياً ، على أن يتم عرضها على المحافظ فى لقاء قادم، ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة .

ووجه محافظ أسوان، إلى سرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالقرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بها لدخولها الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية منها بالجودة المطلوبة على أكمل وجه.