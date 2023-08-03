محافظ أسوان: إعفاء 60 ألف طالب من غير القادرين وذوى الاحتياجات من مصروفات الدراسة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحمل برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى المصروفات المدرسية لـ 49 ألف و226 طالب وطالبة من غير القادرين ( تكافل وكرامة )، علاوة على إعفاء الطلاب والطالبات الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء بإجمالى 921 طالب وطالبة، فضلاً عن 10 آلاف و17 طالب وطالبة من الأيتام.

وأعطى محافظ أسوان، فى بيان صحفى، توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بإتاحة المجال أمام الطلاب والطالبات المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية للأيتام للالتحاق بالمدارس المناسبة لأعمارهم طبقاً لرغابتهم الشخصية على أن يتم إعفائهم من المصروفات المدرسية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، وذلك بمختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى توفير نخبة من معلمين الأكفاء بمختلف المواد الدراسية كمجموعات تقوية بدور الرعاية طوال العام الدراسى، مع الاستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة والتكنولوجية،

وأشاد المحافظ، بالتكاتف المجتمعى وجهود المشاركة الجادة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وأكد محافظ أسوان على أن التلاحم والتكافل الإنسانى يظهر فى أبهى صوره لمساندة أبناء الأسر الأولى بالرعاية لاستكمال تعليمهم بدون أى أعباء مالية.