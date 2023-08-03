محافظة القاهرة تنتهى من مشروع الصرف الصحى بميدان المطرية وشارع المطراوى

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، انتهاء مشروع الصرف الصحى بميدان المطرية ونهايتة بشارع المطراوى وكذلك أعمال إعادة الشيئ لأصله فى ميدان المطرية وتطوير الميدان، والذى تنفذه شركة الصرف الصحى بالقاهرة .

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل موقف الميكروباص من ميدان المطرية إلى منطقة مسطرد لإعادة تنظيم المنطقة إلى موقف نموذجى تم تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق.

وكانت بدأت أجهزة محافظة القاهرة دهان العقارات بشارع الحرية بحى المطرية، فى اتجاه مسطرد بمعرفة السكان تحت إشراف الحى المطرية وبالجهود الذاتية، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات.

وشهد حى المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير عديدة، من بينها حل أزمة المرور به، وإنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير عدة شوارع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء سوق المسلة الجديد والذى استوعب المئات من الباعة الجائلين وباعة سوق الخميس.

وتحول المشهد بميدان المطرية بشكل كامل خاصة بعد إنشاء محور المطرية الجديد، بالإضافة إلى نقل المواقف العشوائية من ميدان المطرية، وإزالة سوق الخميس الذى كان يحيط بمستشفى المطرية ويغلق الشوارع المحيطة بها.