اليوم السابع
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مجلس الذهب: زيادة معروض الذهب العالمى بالنصف الأول من 2023 بنسبة 7%

الخميس، 03 أغسطس 2023 03:00 ص
مجلس الذهب: زيادة معروض الذهب العالمى بالنصف الأول من 2023 بنسبة 7% الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي ارتفاع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 7% إلى 1255 طن بالنصف الأول من العام الجارى، وأظهر التقرير انخفاض إجمالى الطلب العالمى على الذهب خلال الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوى ليسجل 920.7 طن ذهب.
 
خلال الربع الثانى من العام تراجعت وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية لتسجل 103 طن فقط مقارنة مع شراء 284 طن من الذهب خلال الربع الأول من العام، ليشير التقرير أن الطلب القوى على المشغولات الذهبية قد ساعد على تعويض ضعف مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني من هذا العام.
 
من جهة أخرى ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 6% على مستوى سنوى ليصل إلى 277 طن فى الربع الثانى.
 
الجدير بالذكر أن تقرير مجلس الذهب العالمى فشل فى تقديم دعم لأسواق الذهب وهو ما يظهر فى انخفاض الذهب بأكثر من 1% يوم أمس، الجدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمى قد وصف تداولات الذهب فى البورصة بالغامضة والتى لا تقدم اتجاه واضح للطلب على الذهب، وذلك بسبب التذبذب الحاد الذى شهده الذهب منذ بداية العام.
 
يشار إلي أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس يسجل  2155 جنيه للجرام دون تغير يذكر عن جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17240 جنيه.
 
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يرجع بشكل كبير إلى وفرة المعروض في الأسواق في الوقت الذي يشهد فيه الطلب تراجع ملحوظ خلال هذه الفترة، وهو ما يدفع أسعار الذهب إلى التحرك في نطاقات ضيقة وتجاهل التحركات الكبيرة التي نشهدها في الأسواق العالمية من وقت لآخر.
 

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