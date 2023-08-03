ما أهمية الفحص الجينى للأجنة عند الخضوع للحقن المجهرى؟

كتبت فاطمة ياسر

يعد الحقن المجهر ى إحدى الطرق الجيدة التى يلجأ إليها الزوجان عند تأخر الإنجاب، لتحقيق رغبتهما في الحصول علي طفل، ولذا بحثت العديد من الدراسات الطبية الحديثة خضوع الأجنة عند الحقن المجهري للفحص الجيني للأجنة التي يتم تخصيبها في الخارج، قبل وضعها في الرحم.

وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع " everdayhealth"، أن الفحص الجيني للأجنة يعد من الحيل الجيدة عند إجراء عملية الحقن المجهري، حيث إن دورها تحديد إذا كانت هذه الأجنة تعاني خصائص غير طبيعية أو كروموسومات غير جيدة، وفي هذه الحالة لا يتم عملية نقلهم للرحم، لأنه قد يعانون من إعاقة ما عند الولادة.

وأشار التقرير، أن بعض الأطباء يرشحون عملية التلقيح الصناعي، لأنه يعد من الحيل الجيدة لتأخر الإنجاب بسبب اختيار الحيوانات المنوية الجيدة واستبعاد غير الطبيعية، ويتم خلالها وضع الجيدة داخل الرحم، ولذا فإنجاب طفل يعاني من مشاكل غير منتشر في هذه الحالة.

ولذا فالفحص الجيني للأجنة يقلل فرص ولادة طفل معاق.

وأكد التقرير، أن هناك بعض الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالفحص الجيني للأجنة، وهي: