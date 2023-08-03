ليست الأولى فى باريس.. لصوص يسرقون مجوهرات قيمتها 15 مليون يورو فى وضح النهار

كتبت شيماء عبد المنعم

قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصا نفذوا سطوا مسلحا على متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة فى وسط باريس وفروا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين عشرة إلى 15 مليون يورو (11 مليون إلى 16.5 مليون دولار).

وحسب ما نشر موقع theguardian وقعت حادثة السطو قرب توقيت استراحة الغداء فى المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه فى منطقة بلاس فاندوم الراقية التى توجد بها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة.

ووقعت عمليات السطو المسلح في شارع Rue de la Paix في منطقة Place Vendôme الراقية ، التي تضم العديد من صانعي المجوهرات والساعات والعلامات التجارية الفاخرة. وشهدت المنطقة موجة من عمليات السطو المسلح فى السنوات الأخيرة.

ويجري التحقيق الآن وقال مصدر قريب من الأمر إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم. وقال مصدر بالشرطة إن أحدا لم يصب بأذى.

وفي مايو من العام الماضى ، سرق لصوص مسلحون متجرًا للساعات والمجوهرات من شانيل فى المنطقة ثم انطلقوا على دراجات نارية، كما تعرضت متاجر بولجارى وشوميه للسرقة فى السنوات الأخيرة، وجدير بالذكر أن بياجيه جزء من مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة