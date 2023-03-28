العربية: أعمال نهب وسرقة فى باريس خلال الإضراب والاحتجاجات

وكالات

شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال سرقة ونهب خلال الاحتجاجات المقامة حاليا، واستمرار الإضراب الذى أعلنته العديد من النقابات، احتجاجا على قانون التقاعد، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفى السياق نفسه، أعلنت إدارة برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس إغلاق البرج بعد إضراب موظفيه، في اليوم العاشر من التعبئة ضد قانون نظام التقاعد.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أفادت الإدارة في بيان: "نظرا لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حاليا".