لو بتعانى من اضطراب المعدة ..حلك في القرفة لتهدئة الجهاز الهضمى

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعانى من اضطراب المعدة ، غالبًا ما يكون السبب وراء هذا الانزعاج هو ارتفاع درجة حرارة المعدة، وهي حالة تسببها الأطعمة الحارة، والوجبات في وقت متأخر من الليل، وعوامل أخرى، عندما تتسارع عملية الهضم لدينا ، فإنها تؤدي إلى إنتاج حرارة زائدة في المعدة، إذا تُركت حرارة المعدة دون سيطرة ، يمكن أن تلحق الضرر بسوائل الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في خفض درجة حرارة المعدة وتقليل مستويات الأحماض الزائدة أثبتت العلاجات المنزلية فعاليتها بشكل ملحوظ في معالجة هذه الحالة ، من بين العديد من الأطعمة ، تشتهر القرفة بقدرتها على تهدئة المعدة، لا يُعرف هذا التوابل العطرية بتعزيز مذاق أطباقنا فحسب ، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في تحسين صحتنا من خلال المساعدة في تهدئة الجسم.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Scientific Reports ، يمكن للقرفة أن تخفض درجة حرارة الجسم بما يصل إلى درجتين، فوائد القرفة للمعدة لا تتوقف عند هذا الحد، تمتلك هذه التوابل الرائعة خصائص إضافية تجعلها حليفًا ممتازًا لمكافحة حرارة المعدة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.



لماذا القرفة مفيدة لمعدتك؟

القرفة لها خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة بطانات المعدة المتهيجة وتقليل الانزعاج الناجم عن الحرارة الزائدة، يساعد في تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات التي تعزز تكسير الطعام وتمنع تراكم الغازات والحموضة،تمتلك القرفة خصائص بريبايوتك تعزز نمو البكتيريا الجيدة وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.تحتوي القرفة على سينامالديهيد ، الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ، ومضادة للفطريات ، ومضادة للفيروسات تساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية.