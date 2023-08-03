لودر يتسبب فى مصرع عامل بمدينة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدم لودر بعامل، مما أسفر عن مصرعه في مدينة الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في مدينة الشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام لودر بعامل، خلال بموقع أعمال إحدى الشركات، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واسجواب السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.