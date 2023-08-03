عاطل يعترف باللجوء لتجارة المخدرات فى الجيزة طمعا فى الثراء السريع

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه في الجيزة، وبحوزته أقراص مخدرة، باللجوء لتجارة المواد المخدرة، طمعا في تكوين ثروة طائلة، وتحقيق الثراء السريع، واعترف بحيازته المضبوطات للإتجار بها، وترويجها بين عملائه، كما اعترف أنه حصل عليها من تاجر مواد مخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه، عقب التواصل معهم هاتفيا.

وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على الأقراص المخدرة ، كما اعترف بتخزينها بشقته، تمهيدا لترويجها، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، نشاط عاطل فى ترويج المواد المخدرة، وتردده بين متعاطيها، وتوصلت التحريات إلى حيازته كمية منها لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ورصد تحركات المتهم فى المناطق التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة متعددة الأنواع، اعترف بالإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.