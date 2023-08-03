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ضياء رشوان: آراء المشاركين بالحوار الوطني "بلا سقف".. وتخص أصحابها

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:49 م
ضياء رشوان: آراء المشاركين بالحوار الوطني "بلا سقف".. وتخص أصحابها الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب محسن البديوي - امل غريب

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أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي أراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء، مضيفا أن النقاشات التي يدخل فيها مديرو المنصة هي آراء تعبر عن أنفسهم وليست تمثل مجلس الأمناء الحوار الوطني.
 
وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد أراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه فقط. 
 
وواصل قائلا :" ترددت داخل لجان الحوار وجلساته عدة آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الأراء، هناك البعض يتعمد نسب هذه الآراء للحوار الوطني ولكن هذه الآراء تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن  الحوار عن أراء على الإطلاق سوى ما يتفق كمجلس أمناء ويتم إعلانه رسميا عن مجلس الأمناء.
 
وشدد على أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي، وهو توجيه من الرئيس السيسي لنا لإبداء الرأي في قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة خاصة بعدما  أبدت وزارة التعليم العالي بعض الملاحظات على مشروع القانون.

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