ضبط متهم بقتل طليقته طعنا بالسكين في المطرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث، من القبض على جزار متهم بقتل طليقته طعنا بالسكين، بسبب خلافات بينهما فى المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم المطرية ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص العثور على سيدة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.