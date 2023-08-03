ضبط شخص قتل خطيبته لاستيلائها على الشبكة ورفضها إتمام الزواج بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى الفتيات بالمنوفية، وضبطت مرتكب الواقعة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بعدة جروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها.

بالانتقال والفحص وبسؤال والدتها اتهمت (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلتها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بدائرة المركز لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، عقب تحصل المجنى عليها منه على مبلغ مالى لشراء مصوغات ذهبية، وإتمام إجراءات الزواج منه ، ورفضها عقب ذلك، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.