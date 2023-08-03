شريك هانتر بايدن يتهم نجل الرئيس باساءة استخدام القوة.. ويؤكد: كان يبيع الوهم

كتبت نهال ابو السعود

قال ديفون ارتشر، الشريك التجاري لهانتر بايدن إن دعوة الرئيس الأمريكي الى اجتماعات العمل مع شركاء ابنه الأجانب كانت محاولة للتفاخر وإظهار العلاقة القوية بين الإبن ووالده، كما كانت فى نفس الوقت "إساءة استخدام للقوة الناعمة".

وفى مقابلة مع فوكس نيوز، قال ارتشر أن جو بايدن نائب الرئيس آنذاك تمت دعوته إلى اجتماعات مع هانتر بايدن وشركائه الدوليين 20 مرة على الأقل.

وقال أرتشر: "لا أعرف ما إذا كانت مكالمة منسقة أم لا .. لقد كان بالتأكيد قوياً، لأنك تجلس مع رجل أعمال أجنبى وتسمع صوت نائب الرئيس ، هذه جائزة كافية ، أعنى ، هذه أشياء مؤثرة جدًا لأى شخص فى العالم."

وتابع: " القدرة على الحصول على هذا الوصول وتلك المحادثة، وهى ليست فى مكالمة جماعية مجدولة وهذا الرجل جزء من عائلتك - وهذا مثل ذروة السلطة فى العاصمة كلها أشياء تدعم الأعمال لكن على الوجه الآخر إنها إساءة استخدام للقوة"

استدعى آرتشر وهانتر بايدن رجال أعمال بارزين في البلدان التى كان جو بايدن لديه كلمة فيها بينما كان الرئيس نفسه آنذاك باراك أوباما رقم 2 ، بما فى ذلك الصين وروسيا وأوكرانيا.

كان تخصص هانتر ، وفقًا لآرتشر ، هو فهم "البيئة التنظيمية" في واشنطن ، والتي تعني على ارض الواقع "بيع خيارات الوصول لاشخصيات هامة وتكوين علاقات عمل في نهاية اليوم".

وقال: " العلامة التجارية لبايدن تضيف الكثير من القوة عندما يكون نائب رئيس والدك"

والتقى ديفون آرتشر بالمشرعين بالكونجرس منذ أيام خلف أبواب مغلقة للإدلاء بشهادته حول المعاملات التجارية لبايدن الأصغر وما إذا كان والده الرئيس جو بايدن، قد تورط معهم وقدم تفاصيلًا تتعلق بالمعاملات التجارية لهانتر بايدن في أوكرانيا، وأخبر المشرعين خلال اجتماعهم أن هانتر بايدن كان كثيرًا ما يتلقى مكالمات هاتفية لوالده بصحبة شركائه في العمل، ويضعه على مكبر الصوت بنحو 20 مرة أثناء حديثه مع شركاء تجاريين، وفقًا لنواب ومصادر مطلعة على الشهادة.

وقال آرتشر للجنة، وفقًا للسناتور دان جولدمان من نيويورك، فإن هانتر بايدن كان يبيع الوهم بالوصول إلى والده"