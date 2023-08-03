سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 2155 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ثبات ملحوظ عند نفس مستويات الإغلاق أمس الأربعاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2155 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.

عيار 24 يسجل 2460 جنيها.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

تقرير مجلس الذهب العالمي



مجلس الذهب العالمي و صدر تقرير اتجاهات الطلب على الذهب خلال الربع الثاني عن مجلس الذهب العالمي، ليظهر التقرير انخفاض اجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوي ليسجل 920.7 طن ذهب.

خلال الربع الثاني من العام تراجعت وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية لتسجل 103 طن فقط مقارنة مع شراء 284 طن من الذهب خلال الربع الأول من العام، ليشير التقرير أن الطلب القوي على المشغولات الذهبية قد ساعد على تعويض ضعف مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني من هذا العام.

من أخرى ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 6% على مستوى سنوي ليصل إلى 277 طن في الربع الثاني، بينما ارتفع اجمالي المعروض من الذهب بنسبة 7% على المستوى السنوي إلى 1255 طن.

الجدير بالذكر أن تقرير مجلس الذهب العالمي فشل في تقديم دعم لأسواق الذهب وهو ما يظهر في انخفاض الذهب بأكثر من 1% يوم أمس، الجدير بالذكر ان مجلس الذهب العالمي قد وصف تداولات الذهب في البورصة بالغامضة والتي لا تقدم اتجاه واضح للطلب على الذهب، وذلك بسبب التذبذب الحاد الذي شهده الذهب منذ بداية العام.