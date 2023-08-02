أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تواصل أسعار الذهب في مصر استقرارها اليوم الأربعاء عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.

عيار 24 يسجل 2460 جنيها.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

الذهب في البورصة العالمية

تحاول أسعار الذهب العالمية التماسك خلال تداولات اليوم بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انخفاض حاد للذهب خلال جلسة الأمس في ظل قوة الدولار وعوائد السندات الحكومية، ولكن يبقى التركيز في الأسواق على تقرير الوظائف الذي يصدر نهاية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.4% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1949 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 1.1% وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1941 دولار للأونصة.

وانخفاض أسعار الذهب أمس جاء بسبب ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% بينما يشهد اليوم تذبذب بالقرب من مستويات اغلاق الأمس.

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب أمس كان بعض علامات التعافي في قطاع التصنيع والإنفاق على البناء في الولايات المتحدة، مما عزز مستويات الدولار حيث تخشى الأسواق من أن المرونة في الاقتصاد الأمريكي ستمنح الاحتياطي الفيدرالي حيزًا كافيًا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

الاحتمالات المتضاربة في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة تدفع الذهب إلى التذبذب خلال هذه الفترة ليتحرك في نطاقات محددة ضمن 30 إلى 40 دولار، يرجع هذا إلى تعمد البنك الاحتياطي الفيدرالي عدم الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية بهدف منع الأسواق من المضاربة ضد الدولار الأمريكي، وفق جولد بيليون.

وتوقف البنك الفيدرالي عن دورة رفع أسعار الفائدة من شأنها أن تزيد من عمليات البيع على الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض من قيمته الشرائية وبالتالي ترتفع معدلات التضخم من جديد وهو أمر لا يرغب فيه البنك الفيدرالي الذي يحارب التضخم منذ العام الماضي.

عوائد السندات الحكومية الأمريكية مستمرة في الارتفاع حيث سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.7% لتسجل يوم أمس أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.057% لتستقر فوق المستوى 4%.