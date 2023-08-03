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زيلينسكي يأمل فى عقد "قمة للسلام" فى خريف 2023

الخميس، 03 أغسطس 2023 04:00 ص
زيلينسكي يأمل فى عقد "قمة للسلام" فى خريف 2023 الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
وكالات

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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع طارئ مع السفراء الأوكرانيين الأربعاء، أن ما يسمى "قمة السلام" يمكن أن تعقد هذا الخريف.

وقال زيلينسكي: "نحن نعمل على ضمان انعقاد القمة هذا الخريف. يجب أن تكون هناك أغلبية عالمية في القمة. الخريف قريب جدا، ولكن لا يزال هناك وقت للتحضير للقمة، وجذب الأغلبية من دول العالم. يعتمد ذلك على نشاطكم".

وصرح رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في وقت سابق، أن كييف ترغب في عقد ما يسمى بـ"قمة السلام" العالمية في أوكرانيا.


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