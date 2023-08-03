وقالت الحكومة الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - "إنها وسعت قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت مملكة النرويج فيها".

وأضافت أن الإجراءات المنصوص عليها في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، تشمل تقييد توظيف سفارات وقنصليات وممثليات هذه الدول موظفين جدد لديها على الأراضى الروسية، وحددت عدد موظفى النرويج فى روسيا بـ27 شخصا.

وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية، فى وقت سابق، طرد 15 دبلوماسيا روسيا "غير مرغوب بهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسى".