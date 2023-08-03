رئيس مدينة الأقصر يناقش الموقف التنفيذى لمشروع تطوير السوق الحضرية

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، مع المهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، بمقر مكتب جهاز التعمير بشارع معبد الكرنك، مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير السوق الحضرية، استكمالاً لأعمال التطوير التي تتم بالاسواق بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتغلب على أي معوقات قد تعيق منظومة العمل.

وأشار الدكتور علي الشرابي، إنه خلال اللقاء تم استعراض آخر المستجدات التي تمت بمشروعات تطوير المواقف وسوق خضار شرق السكة الحديد، حيث قام رئيس مدينة الأقصر بجولة تفقدية داخل سوق الخضار برفقة مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر، معلناً عن الانتهاء من تطوير سوق الخضار وجاري تسكينه، وإستكمالاً لهذه الأعمال سيكون جهاز العمير جاهزاً للبدء في أعمال تطوير السوق الحضري بشارع مطحن الاتحاد بمنطقة حي وسط، وذلك لعدم إستغلال الشوارع المجاورة من الباعة الجائلين، مع الحرص على توفير البديل للباعة الجائلين بشكل رسمي وقانوني حفاظا على مصلحتهم ومصدر رزقهم.

وأكد المهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، على أن أعمال تطوير السوق الحضري تشمل عمل باكيات حضارية متطورة، على غرار ما تم تنفيذه بسوق الخضار وفتح ممرات لسهولة حركة المواطنين وعمل المظلات اللازمة وتطويرها لحمايته من أشعة الشمس، فيما قال الدكتور علي الشرابي أن أعمال تطوير السوق الحضري يشتمل أيضاً على جميع الأنشطة التجارية ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، متضمناً كافتيريات ومسجد ومكاتب إدارية ومخبز ودورات مياه جديدة متطورة في أماكن متعددة لخدمة المواطنين.