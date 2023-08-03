وقال رشيد - فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لجريمة إبادة الإيزيديين، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) : "فى الذكرى السنوية التاسعة لجريمة إبادة الإيزيديين، نواصل تكثيف الجهود للبحث عن مصير المغيبات بأقبية السبي الداعشي".

وأضاف "لن تخلد السلطة للراحة، ولن يستريح ضمير، ولن تطمئن النفوس، ما لم يحاكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات وتسترد الحقوق".

ويحيي العراق، الذكرى التاسعة لما يعرف بالإبادة الإيزيدية، حيث قتل وخطف تنظيم "داعش" الإرهابي مئات الإيزيديين من مناطق محافظة نينوى شمال العراق خلال اجتياحه للمحافظة وأجزاء أخرى من شمال وشمال غرب العراق عام 2014.

