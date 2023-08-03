خطوات شراء الذهب لتجنب الغش والتدليس.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض النصائح للمستهلك خلال عمليات شراء الذهب باتباع بعض الخطوات لتجنب التعرض للغش والتدليس منها الشراء من المحلات المرخصة وعدم التعامل مع المحلات غير المرخصة كذلك عدم شراء الذهب "اون لاين" من محلات مجهولة المصدر ،وأن تكون المشغولات مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، وضرورة الحصول على فاتورة تتضمن وزن الذهب ونوع المشغولات والعيار واسم الشركة، وما إذا كانت المشغولات الذهبية تتضمن " فص أو حجر " ترد عند بيع المشغولات الذهبية أم لا".

وتسبب قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة فى تراجع أسعار المعدن فى الأسواق بشكل كبير نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازى مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار فى الأسواق خلال الأسابيع الماضية.