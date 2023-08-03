خريطة قطع الكهرباء عن مناطق الجيزة الساعة 1ظهرا ولمدة ساعة

ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى يوميا عن بعض مناطق أحياء ومدن محافظة الجيزة بدءا من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 2 مساءً، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح محافظ الجيزة أن قرارات الترشيد تشمل الإضاءة الليلية بالملاعب الرياضية بالأندية، حيث يتم متابعتها بالتنسيق مع القائمين على تلك المنشآت للتأكد من غلق الكهرباء، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف والكنائس لترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد إنتهاء الصلوات بها.
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