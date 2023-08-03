اليوم السابع
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خريطة قطع الكهرباء عن مناطق الجيزة الساعة 1ظهرا ولمدة ساعة

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:00 ص
خريطة قطع الكهرباء عن مناطق الجيزة الساعة 1ظهرا ولمدة ساعة خريطة قطع الكهرباء عن مناطق الجيزة الساعة 1 ظهرا
كتبت – مرام محمد

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ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى يوميا عن بعض مناطق أحياء ومدن محافظة الجيزة بدءا من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 2 مساءً، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

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ومن ناحيته، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمدن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة المواطنين، وأهمية مراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق فى المواعيد المحددة والتأكد من الاعتماد على نظام الإنارة بإستخدام لمبات الليد الموفرة بكافة المنشأت والشوارع.

ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح محافظ الجيزة أن قرارات الترشيد تشمل الإضاءة الليلية بالملاعب الرياضية بالأندية، حيث يتم متابعتها بالتنسيق مع القائمين على تلك المنشآت للتأكد من غلق الكهرباء، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف والكنائس لترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد إنتهاء الصلوات بها.


الكهرباء

ترشيد الكهرباء

جدول قطع الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء في الجيزة

الجيزة



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