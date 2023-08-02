انطلاق قافلة طبية مجانية بحى جمرك الإسكندرية اليوم

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية، عن تنظيم قافلة طبية شكانية شاملة مجانية، يوم الاربعاء القادم، بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية بإحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة " المرسى أبو العباس" وتشمل القافلة تقديم خدمات طبية من الكشف والعلاج المجانى، وكذلك ندوات توعية وخدمات اجتماعية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين

وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، قد نظمت عدد 5 قوافل طبية، خلال شهر يونيو الماضى، و6قوافل طبية خلال شهر يوليو 2023.