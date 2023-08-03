تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة سيدة داخل ثلاجة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر نيابة الرمل ثان بالإسكندرية التحقيقات في واقعة قتل عاطل لسيدة تربطه به علاقة غير شرعية ووضع جثتها بجوال بلاستيك داخل ثلاجة بشقة في شارع الترعة المردومة، حيث تبين عن كشف ملابسات جديدة ،وأن المتهم استعان بشخصين لإخفاء الجثة، الأول يدعى "م.ح.ح.م" 36 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، عاطل، وله سجل إجرامي "اتجار بالمخدرات".

وتبين أن المذكور أحضر للمتهم أكياس بلاستيكية لوضع الجثمان بداخلها ومروحة لإخفاء أي روائح كريهة سوف تظهر من جثمان المتوفية، بينما أعطاه المتهم المتعلقات الشخصية للمجني عليها للتخلص منها ،واستعان المتهم بآخر يدعى "س.ك.أ.ص" 46 سنة، عاطل، مقيم الرمل ثان، له سجل إجرامي، ليضعا سويًا الجثمان داخل تلك الأكياس والاحتفاظ بها داخل ثلاجة المنزل.

كان مأمور قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم ،وعلي الفورانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة ،وتبين أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة،ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها،وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "م.ج.ح" وشهرته "أبو العربي"، 31 سنة، له سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان.



وتبين من التحريات أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم صحبته منذ فترة وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها.

وبحسب التحريات تعدى المتهم على المجني عليها طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات قطعية، وتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة ،وتحرر محضر رقم 9903 لسنة 2023 بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.