استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية ونسب الإشغال تصل الى 70%

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقى، مع نسب إشغال من 50 إلى 70% ، والراية الحمراء على شواطئ القطاع الغربي مع نسب إشغال من 40 إلى 50% .

وأكدت الإدارة اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين، ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية .

وناشدت الإدارة المترددين ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة في المنطقة الآمنة والتى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ

7. مراعاة الأطفال وعدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية، لأنها ممكن تسحب إلى مسافات عميقة بالبحر .

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عال في المياه.

10. فى حالة وجود غريق، يتم استدعاء المنقذين، والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ آمنة بسبب حواجز الأمواج، هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز، وشاطئ إسكندر، وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .