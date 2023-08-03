تعرف على مكتبة مصر العامة أكبر قلعة ثقافية وفنية وعلمية بأسوان فى 10معلومات

أسوان- صلاح المسن

مكتبة مصر العامة بأسوان، التي من المقرر افتتاحها في احتفالات أكتوبر القادم، تعد أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويرى بمحافظة أسوان ، و"اليوم السابع" يقدم 10 معلومات عن مكتبة مصر العامة بأسوان.



أولا: مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة تم انجازه بنسبة تنفيذ 95 %، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3200 م2 .



ثانيا: جاري وضع اللمسات الجمالية، والتجهيز لفرش مكتبة مصر العامة بأسوان، بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار.



ثالثا: روعى في التجهيز لفرش مكتبة مصر العامة بأسوان، الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى.

رابعا: مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية.

خامسا:تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيز الكامل لتكون مكتبة مصر العامة بأسوان، واجهة مشرفة ونموذجية، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبناء الجيل الحالى والأجيال القادمة.



سادسا: تضم مكتبة مصر العامة بأسوان،قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات.

سابعا: مكتبة مصر العامة بأسوان، ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلاً عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى.

ثامنا: من المقرر رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بمكتبة مصر العامة بأسوان، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية.



تاسعا:من المقرر تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى مكتبة مصر العامة بأسوان، والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء.

عاشرا: الجراج سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى.