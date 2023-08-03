اليوم السابع
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تعرف على مكتبة مصر العامة أكبر قلعة ثقافية وفنية وعلمية بأسوان فى 10معلومات

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:30 م
تعرف على مكتبة مصر العامة أكبر قلعة ثقافية وفنية وعلمية بأسوان فى 10معلومات أكبر قلعة ثقافية وفنية وعلمية بأسوان
أسوان- صلاح المسن

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مكتبة مصر العامة بأسوان، التي من المقرر افتتاحها في احتفالات أكتوبر القادم، تعد أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويرى بمحافظة أسوان ، و"اليوم السابع" يقدم 10 معلومات عن مكتبة مصر العامة بأسوان.

أولا: مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة تم انجازه بنسبة تنفيذ 95 %، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة  3200 م2 .

ثانيا: جاري وضع اللمسات الجمالية، والتجهيز لفرش مكتبة مصر العامة بأسوان، بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار.

ثالثا: روعى في التجهيز  لفرش مكتبة مصر العامة بأسوان،  الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى.

رابعا: مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية.

خامسا:تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيز الكامل لتكون مكتبة مصر العامة بأسوان، واجهة مشرفة ونموذجية، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة  أبناء الجيل الحالى والأجيال القادمة.

سادسا: تضم مكتبة مصر العامة بأسوان،قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات.

سابعا: مكتبة مصر العامة بأسوان،  ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلاً عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى.

ثامنا: من المقرر  رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بمكتبة مصر العامة بأسوان، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية.

تاسعا:من المقرر  تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى مكتبة مصر العامة بأسوان، والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء.
عاشرا:  الجراج سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى.


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