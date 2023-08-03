تعرف على شروط تمويل تكاليف تحويل سيارات الوقود لتعمل بالغاز بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء ، شروط تمويل تكاليف تحويل سيارات الوقود لتعمل بالغاز بشمال سيناء من خلال الصندوق الدوار للتنمية و ترشيد الطاقة بالتعاون مع إحدى شركات الغاز، بأن يقوم الصندوق يقوم بتمويل تكاليف تحويل السيارات للعمل بدورة الحقن المزدوج "بنزين / غاز"، وذلك لجميع أنواع السيارات التي تعمل بالبنزين "ملاكي - أجرة".

ويتم التحويل بنظام تسهيلات السداد علي أقساط شهرية متساوية بدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة قدرها 4% تحصل مرة واحدة ومدة التقسيط 18 شهر بحد أقصى ولمن يرغب في مدة اقل يمكن تحقيق رغبته.

وإجراءات التقدم للحصول علي تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بأن يتقدم الراغب بطلب لتمويل التحويل لسيارته إلي الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة متضمنا ملف ورقي به صورة بطاقة الرقم القومي الإقامة محافظة شمال سيناء لطالب التمويل 3 صور من رخصة تسيير السيارة وفي حالة عدم نقل الملكية صورة التوكيل وبحد أقصي ثلاث توكيلات والأصل للاطلاع ، وصورة بطاقة الضامن للمستفيد الغير موظف وسيتم تعبئة طلب التمويل بالإدارة علي النموذج المعد لذلك.

فور التقدم سيتم منح طالب التمويل خطاب للشركة لاتخاذ إجراءات الفحص الفني المجاني للسيارة لتحديد مدي صلاحية السيارة للتحويل من عدمه وفي حالة الصلاحية ستحدد الشركة قيمة تكلفة التحويل شاملة ضريبة القيمة المضافة وسيتم تسليمها للعميل الراغب في التحويل.

وفور استلام راغب الخدمة بالتمويل يحضر الخطاب لإدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة علي وجه السرعة ، وبناء علي خطاب الشركة بالتكلفة سيتم تحديد نسبة 4% وقيمة القسط الشهري وسيتم منحه خطاب موجه للبنك الزراعي المصري بالعريش السداد نسبة 4% المصاريف الإدارية وسيقوم البنك بمنحة الإيصال اللازم بالسداد وسيتم منحه أيضا إقرار التعهد بالخصم من جهة العمل للموظف المستفيد أو الموظف الضامن لمستفيد لاعتماده من جهة العمل وختمه وتسليمه مع إيصال السداد على وجه السرعة لإدارة الإنتاج.

وفور قيام المستفيد بتسليم إيصال سداد 4% المصاريف الإدارية وتعهد جهة العمل بالخصم لقيمة القسط الشهري سيتم تحويل القيمة المالية لتكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز وستقوم الشركة بالاتصال تلفونيا بالعميل لتحديد موعد إجراءات التحويل للسيارة للعمل بالغاز.