اليوم السابع
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تشميع مقهى ومجمع ألعاب مخالف بحى المنيرة الغربية فى الجيزة

الخميس، 03 أغسطس 2023 09:37 ص
تشميع مقهى ومجمع ألعاب مخالف بحى المنيرة الغربية فى الجيزة تشميع مقهى مخالف بحى المنيرة الغربية
كتبت – مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين بشأن تعدي مقهى ومجمع ألعاب (بلاي استيشن) بشارع أبو جابر بأول طريق السنترال بمنطقة البراجيل التابعة لحي المنيرة الغربية على الطريق العام وأرصفة المشاة بوضع كراسي وترابيزات واحتلال الأرصفة وإعاقه حركة المارة والسيارات وإحداث ضوضاء حتى ساعات متأخرة من الليل.

 

وفور ورود الشكاوى، دفعت المحافظة من خلال حي المنيرة الغربية حملة للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات بالإضافة إلى غلق وتشميع المقهى المخالفة، وذلك تنتفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى بشأن تعدي مقهى بجوار الإدارة التعليمية بشمال الجيزة على الطريق العام وأرصفة المشاة، وذلك بوضع كراسٍ وترابيزات واحتلال الأرصفة وإعاقة حركة المارة والسيارات.

 

وفور ورود الشكوى، شنت المحافظة من خلال حي إمبابة حملة للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات.


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الجيزة

المنيرة الغربية

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