وقال بيسكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، "إن تبني عملة موحدة لمجموعة "بريكس" غير ممكن حتى الآن، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي مناقشة ذلك"، مضيفا أن توسع المجموعة سيتم مناقشته في القمة أيضا، منوها بأن مسألة انضمام دول جديدة إلى "بريكس" من بينها الأرجنتين والسعودية والإمارات، هي موضوع محل بحث قادة بلدان المجموعة ولا يجب استباق الأمور.

وشدد المتحدث على أن توسع "بريكس" سيسهم فى تعزيز المنظمة، وسيتم مناقشة شكل وحجم هذا العمل.

يشار إلى أن "بريكس" تضم دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي عام 2006 أسست روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة "بريك"، التي تحولت بعد انضمام جنوب أفريقيا عام 2011 إلى "بريكس"، وتربط الدول الأعضاء اتفاقيات مصرفية ونقدية لتبادل العملات وزيادة التجارة بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.

وستعقد "بريكس" قمتها في جوهانسبورج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، وتترأس جنوب إفريقيا حاليا المجموعة فيما ستنتقل رئاستها إلى روسيا العام المقبل.